  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

سرنگونی صدها پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه؛مسکو باچفسک را تصرف کرد+فیلم

سرنگونی صدها پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه؛مسکو باچفسک را تصرف کرد+فیلم

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای ضمن اعلام تصرف شهرک باچفسک در سومی خبرداد: ۲ موشک کروز و ۴۴۵ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با انتشار گزارشی در خصوص ادامه عملیات ویژه نظامی این کشور علیه کی یف اعلام کرد: یک شهرک دیگر در اوکراین آزاد شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که یک شهرک در اوکراین تصرف شده و ۴۴۵ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: شهرک باچفسک در منطقه سومی توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

این وزارتخانه همچنین از انهدام ۲ بمب هدایت‌شونده، ۲ موشک کروز و ۴۴۵ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته خبر داد.

تصاویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه از عملیات آزادسازی شهرک باچفسک در منطقه سومی رسانه ای شده است.

کد مطلب 6884980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها