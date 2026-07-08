به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رژیم کی‌یف تمایل شدیدی به حملات تروریستی علیه تأسیسات حیاتی شبکه انرژی بین‌المللی دارد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه بارها توجه ترکیه را به تلاش‌ های مداوم کی یف برای حمله به تأسیسات زیرساختی بلو استریم و ترکیش استریم جلب کرده است. مسکو در حال انجام اقدامات لازم برای به حداقل رساندن خطر حملات کی یف به تأسیسات سیستم انرژی بین‌المللی است.

دیمیتری پسکوف گفت: امیدواریم ترکیه و سایر کشورها به کی‌یف در مورد حملات به زیرساخت‌های انرژی بین‌المللی هشدار دهند. حملات به نفتکش‌ ها در دریای خزر نشانگر فعالیت‌ های تروریستی رژیم کی‌یف است. تصمیم کمیته بین المللی المپیک برای لغو محدودیت ها علیه ورزشکاران روسیه را مثبت ارزیابی می کنیم.

وی سپس افزود: ثبات اقتصاد کلان در روسیه کاملاً تضمین شده است، اوضاع تحت کنترل و قابل پیش‌بینی است.