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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

حریق منزل مسکونی در مشهد و نجات نوزاد ۶ ماهه

حریق منزل مسکونی در مشهد و نجات نوزاد ۶ ماهه

مشهد- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از حریق منزل مسکونی در بلوار پنج تن مشهد و نجات نوزاد ۶ ماهه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی اظهار کرد: با اعلام حادثه حریق منزل مسکونی در بلوار پنج تن، نیروهای امدادی از ایستگاه ۴۲ در محل حاضر شده و عملیات اطفا و امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: در این حادثه، یک نوزاد ۶ ماهه در میان دود گرفتار شده بود که با حضور به‌موقع و اقدام سریع همکاران، از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

وی افزود: نوزاد جهت اکسیژن‌تراپی و مراحل درمانی به مرکز درمانی منتقل شد و خوشبختانه سایر ساکنین نیز بدون آسیب از ساختمان خارج شدند.

کد مطلب 6885001

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