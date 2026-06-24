حریق مغازه آپاراتی در مشهد یک مصدوم بر جای گذاشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم حسن عظیمیان اظهار کرد: حریق مغازه آپاراتی عصر چهارشنبه در خیابان شفیعی رخ داده و با اعلام حریق، نیروهای امدادی از ایستگاههای ۱۸ و ۴۲ در محل حاضر شده و عملیات مهار و اطفا را آغاز کردند.
مدیر منطقه ۳ عملیات آتشنشانی مشهد افزود: در این حادثه، مالک مغازه دچار مصدومیت شد که بلافاصله تحویل عوامل اورژانس و به مرکز درمانی منتقل شد.
وی با اشاره به شرایط خاص این حریق تصریح کرد: در بررسیهای اولیه مشخص شد که در داخل مغازه بنزین نگهداری میشده که این موضوع مدیریت شرایط را برای آتش نشانان دشوار کرد.
عظیمیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حضور بهموقع همکاران، حریق مهار و از سرایت به سایر واحدهای تجاری مجاور جلوگیری شد؛ علت دقیق حادثه نیز توسط کارشناسان در دست بررسی است.
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