  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

۱۰۰ اصله درخت در مشهد طعمه حریق شد 

۱۰۰ اصله درخت در مشهد طعمه حریق شد 

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از وقوع یک فقره آتش‌سوزی گسترده در زمین بایر و حریق حدود ۱۰۰ اصله درخت در بلوار توس مشهد خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از وقوع یک فقره آتش‌سوزی گسترده در زمین بایر خبر داد و اظهار کرد: مساحت تقریبی زمین‌های درگیر حریق حدود ۲ هکتار برآورد شده که متأسفانه شعله‌ها به حدود ۱۰۰ اصله درخت نیز سرایت کرده است.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به گستردگی حریق و وزش باد، احتمال سرایت آتش به مناطق مجاور وجود داشت که بلافاصله نیروهای امدادی از ایستگاه‌های ۱۴، ۵۳، ۳۵، ۳۶ و ۵۰ و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی با اشاره به مهار آتش، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومی در پی نداشت و علت حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 6873513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها