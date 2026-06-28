۱۰۰ اصله درخت در مشهد طعمه حریق شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از وقوع یک فقره آتش‌سوزی گسترده در زمین بایر خبر داد و اظهار کرد: مساحت تقریبی زمین‌های درگیر حریق حدود ۲ هکتار برآورد شده که متأسفانه شعله‌ها به حدود ۱۰۰ اصله درخت نیز سرایت کرده است.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به گستردگی حریق و وزش باد، احتمال سرایت آتش به مناطق مجاور وجود داشت که بلافاصله نیروهای امدادی از ایستگاه‌های ۱۴، ۵۳، ۳۵، ۳۶ و ۵۰ و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی با اشاره به مهار آتش، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومی در پی نداشت و علت حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.