سپاه لرستان: خون امام شهید، چشمه جوشان بصیرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پیامی ضمن تجلیل از حضور حماسی و باشکوه مردم استان لرستان در مراسمات وداع و تشییع آقای شهید ایران، از عموم مردم شهرستان خرم‌آباد برای حضور در مراسم بزرگداشت امام شهید در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه دعوت به عمل آورد.



متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با سلام و تحیت به روح بلند امام راحل و امام شهید و درود بر امت همیشه در صحنه، غیرتمند و ولایت‌مدار استان لرستان

آن طوفان تکبیر و آن سیل خروشانِ اشک و اراده که پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی را بر دست‌های نیایشگرتان تا افلاک بردید، یک قیام عارفانه و یک بیعت ملکوتی با خون شهیدی بود که هنوز نبض تاریخ در گام‌های او می‌تپد.

این حضور بی‌نظیر و نمایانِ اقشار مختلف مردم استان لرستان در مراسمات وداع، بدرقه، تشییع و تدفین امام و آقای شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه زکیه)، با اجرای آئین و رسوم عزاداری بومی و محلی، از تهران تا قم و از نجف اشرف و کربلای معلی تا مشهد مقدس، در صفحه‌ای زرین بر صحیفهٔ تاریخ برای همیشه ماندگار شد و فریاد زد که ملت ایران، همچون شاگردان مکتب عاشورا، بر سر عهد خویش با امام عصر (عج) و نایب ایشان و آرمان‌های آسمانیِ انقلاب اسلامی، ایستاده‌اند.

شما با این حضور میلیونی و عظیم، دشمنان را در حیرت و دوستان را در شعف نشاندید و ثابت کردید که خون امام شهید، چشمهٔ جوشان بصیرت است و هر قطره‌اش، امتی را بیدارتر و مصمم‌تر می‌سازد. این حضور، پیامی بس رسا داشت: که «راه امام، راه خداست و برای امتداد راه حق، باید برخاست» و این امت، هیچ‌گاه از این طریقِ نورانی منحرف نخواهد شد.

لذا سپاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام ضمن تجلیل از حضور حماسی شما مردم غیرتمند و ولایت‌مدار این دیار، از عموم شیفتگان و دلدادگان مکتب حسینی دعوت می‌کند تا در مراسم محوری بزرگداشت امام شهید که روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در مصلی الغدیر خرم‌آباد، با حضور و سخنرانی حضرت آیت‌الله خاتمی امام‌جمعه موقت تهران برگزار خواهد شد، حضور پرشکوه و ماندگاری را در بزرگداشت و خون‌خواهی امام شهید و بیعت با مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی) رقم بزنید.