به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه ۱۰ روز از نام نویسی اربعین در استان سمنان می گذرد، اعلام کرد: استقبال مردم امیدوار کننده بوده است

وی با بیان اینکه سه هزار و ۲۷۸ نفر در قالب هزار و ۹۳۶ گروه تاکنون از استان سمنان برای اربعین ۱۴۰۵ نام نویسی کرده است افزود: این آمار شامل بارگذاری کامل اطلاعات و ثبت نام در سامانه سماح است

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح پس از تکمیل اطلاعات، پرداخت حق بیمه و دریافت کد رهگیری، قطعی محسوب می‌شود گفت: شهرستان شاهرود با یک هزار و ۱۱۷ بیشترین ثبت نامی بین چهار شهرستان استان سمنان را دارد گفت: سمنان با ۹۶۰ نفر و دامغان با ۴۹۸ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند

چتری با بیان اینکه در گرمسار۱۵۶نفر، مهدی‌شهر ۱۳۴نفر و بسطام نیز ۷۵ نیز نام نویسی خود را در سامانه قطعی کرده اند بیان داشت: از تمامی مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای خدمات بیمه‌ای، حمل‌ونقل، اسکان و مدیریت تردد زائران نیازمند زمان و دقت کافی است افزود: زائران پس از ثبت‌نام، اطلاعات سفر و مدارک خود را به‌دقت بررسی و تکمیل کنند تا در زمان اعزام با مشکلی مواجه نشوند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان گفت: روند اختصاص ارز اربعین هم از امروز شنبه آغاز شده و براساس دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی زائران ایرانی بالای پنج سال می‌توانند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق را با نرخ توافقی خریداری کنند.