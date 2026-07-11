سهرابی: ناظران مقیم در مدارس پرمتقاضی لرستان مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، بعدازظهر شنبه از استقرار ناظران مقیم در مدارس پرمتقاضی استان همزمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان خبر داد و به رسانه‌ها اظهار داشت: آموزش و پرورش لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگیان بازنشسته، باتجربه و توانمند، طرح «ناظران مقیم» را در مدارس پرمتقاضی اجرا کرده است تا فرآیند ثبت‌نام با نظم، شفافیت و آرامش بیشتری انجام شود.

بهره‌گیری از تجربه فرهنگیان بازنشسته در فرآیند ثبت‌نام

وی افزود: در قالب این طرح، ناظران مقیم در مدارس پرمتقاضی مستقر می‌شوند تا ضمن راهنمایی خانواده‌ها، بر اجرای صحیح ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ثبت‌نام نظارت داشته باشند و پاسخگوی پرسش‌ها و ابهامات اولیای دانش‌آموزان باشند.

سهرابی با بیان اینکه استفاده از تجربه نیروهای بازنشسته آموزش و پرورش یکی از نقاط قوت این طرح است، تصریح کرد: این افراد به دلیل آشنایی کامل با قوانین، فرآیندهای اجرایی و مسائل آموزشی، می‌توانند نقش مؤثری در هدایت خانواده‌ها و تسهیل امور ثبت‌نام ایفا کنند.

تبیین ضوابط ثبت‌نام و پاسخگویی به خانواده‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: از دیگر وظایف ناظران مقیم، تبیین دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی آخرین ضوابط، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی به اولیای دانش‌آموزان است تا فرآیند ثبت‌نام بر اساس مقررات و با رعایت حقوق همه متقاضیان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور این نیروهای باتجربه در مدارس، علاوه بر تسهیل امور اجرایی، موجب کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌های خانواده‌ها، افزایش کیفیت پاسخگویی و ایجاد اطمینان خاطر در روند ثبت‌نام خواهد شد.

افزایش رضایت‌مندی خانواده‌ها؛ هدف اجرای طرح ناظران مقیم

سهرابی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای تکریم خانواده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی است، گفت: طرح «ناظران مقیم» با هدف افزایش رضایت‌مندی اولیا، ایجاد آرامش در فرآیند ثبت‌نام، ارتقای شفافیت در اجرای مقررات و تقویت ارتباط مؤثر میان آموزش و پرورش و خانواده‌ها در مدارس پرمتقاضی استان اجرا می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس پرمتقاضی با کمترین مشکل، بیشترین شفافیت و در فضایی آرام و قانونمند انجام شود.