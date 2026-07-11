به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از کارخانه آرد خرم‌آباد با اشاره به گلایه‌های مردمی از کیفیت نان، اظهار کرد: ارتقای کیفیت نان یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و به همین منظور، نظارت بر تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، از تأمین و نگهداری گندم تا تولید آرد و عرضه نان، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد کیفیت گندم مصرفی یکی از عوامل مؤثر در کیفیت نان است؛ ازاین‌رو به دستگاه‌های متولی تأکید شده با مدیریت صحیح تأمین، نگهداری و اختلاط گندم، شرایط لازم برای تولید آرد باکیفیت و در نهایت ارتقای کیفیت نان فراهم شود.

فرماندار خرم‌آباد در ادامه به‌صورت سرزده از اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان نیز بازدید و آخرین وضعیت تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع گندم و آرد و روند نظارت بر کیفیت آن را بررسی کرد و بر تسریع در اجرای راهکارهای کارشناسی برای بهبود کیفیت نان تأکید کرد.

درمنان، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و نظارت‌های مستمر تا حصول نتیجه و رفع دغدغه شهروندان ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با هماهنگی و اقدام مؤثر، زمینه ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.