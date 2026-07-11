لیست مازاد پرسپولیس مشخص شد/ ۶ بازیکن در فهرست خروجی سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز رسمی فعالیت مهدی تارتار در رأس کادر فنی پرسپولیس، نخستین تصمیمات نقل‌وانتقالاتی این سرمربی نیز مشخص شده و فهرست اولیه بازیکنان مازاد سرخ‌پوشان برای فصل جدید نهایی شده است.



بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، فرزین معامله‌گری، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، امید عالیشاه، میلاد سرلک و علیرضا همایی‌فر در فهرست مازاد پرسپولیس قرار گرفته‌اند و باشگاه در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، شرایط جدایی این بازیکنان را بررسی خواهد کرد.



البته این فهرست قطعی و نهایی نیست و با توجه به روند جذب بازیکنان جدید و تکمیل لیست خرید پرسپولیس، احتمال اعمال تغییراتی در فهرست خروجی‌های تیم نیز وجود دارد.



شایان ذکر است سهیل صحرایی نیز آینده خود را مشخص کرده و با امضای قراردادی به گل‌گهر سیرجان پیوسته است تا فصل آینده را در جمع شاگردان این تیم دنبال کند.