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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

کاپیتان‌ها هم می‌روند؛

لیست مازاد پرسپولیس مشخص شد/ ۶ بازیکن در فهرست خروجی سرخپوشان

لیست مازاد پرسپولیس مشخص شد/ ۶ بازیکن در فهرست خروجی سرخپوشان

پس از حضور مهدی تارتار در راس کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس، لیست مازاد سرخ ها مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز رسمی فعالیت مهدی تارتار در رأس کادر فنی پرسپولیس، نخستین تصمیمات نقل‌وانتقالاتی این سرمربی نیز مشخص شده و فهرست اولیه بازیکنان مازاد سرخ‌پوشان برای فصل جدید نهایی شده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، فرزین معامله‌گری، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، امید عالیشاه، میلاد سرلک و علیرضا همایی‌فر در فهرست مازاد پرسپولیس قرار گرفته‌اند و باشگاه در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، شرایط جدایی این بازیکنان را بررسی خواهد کرد.

البته این فهرست قطعی و نهایی نیست و با توجه به روند جذب بازیکنان جدید و تکمیل لیست خرید پرسپولیس، احتمال اعمال تغییراتی در فهرست خروجی‌های تیم نیز وجود دارد.

شایان ذکر است سهیل صحرایی نیز آینده خود را مشخص کرده و با امضای قراردادی به گل‌گهر سیرجان پیوسته است تا فصل آینده را در جمع شاگردان این تیم دنبال کند.

کد مطلب 6884638

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