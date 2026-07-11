به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جلیلی نژاد در این زمینه افزود: هماکنون هفت سایت ارتباطی در شهرستان پیرانشهر و محدوده پایانه مرزی تمرچین فعال است که برای دستیابی به پوشش حداکثری، جانمایی این سایتها بهینهسازی میشود.
وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت ثابت رایگان برای زائران در مرز تمرچین اضافه کرد: نواقص و مشکلات سال گذشته با برنامهریزی مناسب در این خصوص برطرف و آموزش های لازم در این خصوص توسط اپراتورها ارائه خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با بیان اینکه توسعه خدمات ارتباطی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: برنامهریزی شده است امکان استفاده آسان از وایفای رایگان و برقراری تماس زائران با خانوادههایشان هنگام خروج از کشور در مرز تمرچین بهصورت گسترده فراهم شود.
جلیلی نژاد با اشاره به رضایتمندی زائران از خدمات ارتباطی ارائهشده در سال گذشته، گفت: تلاش میکنیم با ارتقای کیفیت خدمات، میزان رضایت زائران در اربعین امسال افزایش یابد.
وی گفت: افزایش ظرفیت سایتهای ارتباطی، تعویض باتریهای پشتیبان به منظور استمرار خدمات در زمان قطعی احتمالی برق، تأمین و استقرار دیزلژنراتورهای مورد نیاز و تأمین سوخت آنها از مهمترین برنامههای اجرایی حوزه ارتباطات در مرز تمرچین است.
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