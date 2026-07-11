به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر استان لرستان با اجرای برنامههای متنوع ادبی و فرهنگی، این مناسبت را گرامی داشتند.
بر اساس اعلام روابط عمومی ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، این برنامهها با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، ارتقای آفرینشهای ادبی و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مراکز مختلف استان برگزار شد.
شعرخوانی و داستانخوانی با محوریت مفاهیم ایثار و پایداری
در همین راستا، مرکز فرهنگی و هنری شماره ۳ کانون پرورش فکری بروجرد، نشست ویژهای با حضور اعضای علاقهمند به حوزه ادبیات برگزار کرد.
این نشست با نگاهی به مفهوم «کوچ رهبر انقلاب» و با عنوان «باید برخاست» برگزار شد و اعضای کودک و نوجوان در دو بخش شعرخوانی و داستانخوانی، آثار خود را با الهام از مفاهیم ایثار، پایداری، مقاومت و حرکت در مسیر حق ارائه کردند.
بستری برای شکوفایی استعدادهای ادبی نسل نو
در این محفل ادبی، علاوه بر ارائه آثار اعضا، مفاهیم مرتبط با هویتسازی، ادبیات متعهد و نقش ادبیات در رشد فکری نسل آینده مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و فرصتی برای معرفی و تقویت توانمندیهای ادبی کودکان و نوجوانان فراهم شد.
بر اساس این گزارش، برگزاری چنین نشستهایی در چارچوب برنامههای راهبردی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با هدف ارتقای سطح آفرینشهای ادبی، کشف و پرورش استعدادهای نسل نو و ترویج فرهنگ مطالعه، کتابخوانی و تفکر در میان کودکان و نوجوانان دنبال میشود.
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