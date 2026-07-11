توقیف بیش از ۴۷۰ موتورسیکلت متخلف در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ضربتی برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف در شهرستانهای هفتگانه شرق استان تهران خبر داد.
وی که رئیس پلیس راهور شرق استان تهران است، اظهار کرد: این طرح برابر تدابیر فرمانده انتظامی استان تهران و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، بهصورت همزمان در شهرستانهای شرق استان به اجرا درآمد.
رشنو افزود: مأموران پلیس راهور در جریان اجرای این طرح، با موتورسیکلتسوارانی که با تخلفات حادثهساز، نداشتن یا مخدوش بودن پلاک، حرکت خلاف جهت، تردد در پیادهرو و سایر تخلفات، نظم و امنیت ترافیکی را بر هم میزدند، برخورد قانونی کردند.
رئیس پلیس راهور شرق استان تهران خاطرنشان کرد: در نتیجه اجرای این طرح، بیش از ۴۷۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
وی با تأکید بر تداوم اجرای اینگونه طرحها، از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در ارتقای نظم ترافیکی و افزایش ایمنی معابر همراهی کنند.
نظر شما