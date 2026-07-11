استاندار لرستان: اجرای ۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، عصر شنبه در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از تصویب ۱۸ طرح احداثی در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: در این نشست، کاربری این طرح‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی به تصویب رسید تا زمینه تسریع در روند سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.

وی افزود: ارزش سرمایه‌گذاری این ۱۸ طرح بالغ بر ۲۵۸ میلیارد تومان است و با اجرای آنها، برای ۱۱۵ نفر به‌صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

استاندار لرستان تأکید کرد: تصویب این طرح‌ها در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، رونق تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم استان انجام شده است.

بیش از ۱۱ همت اعتبار میان شهرستان‌های لرستان توزیع شد

شاهرخی در ادامه با اشاره به بررسی نحوه توزیع اعتبارات استانی در این جلسه، گفت: بر اساس شاخص‌های کارشناسی، ۶.۱ همت اعتبار میان ۱۲ شهرستان استان توزیع شد.

وی افزود: در جلسه پیشین شورای برنامه‌ریزی و توسعه نیز پنج همت اعتبار در قالب اعتبارات توازن میان شهرستان‌های مختلف استان توزیع شده بود که با احتساب مصوبات جدید، مجموع اعتبارات توزیع‌شده در سطح شهرستان‌ها به بیش از ۱۱ همت رسیده است.

جذب ۴۱ همت از اعتبارات شناور وزارتخانه‌ها هدف‌گذاری شده است

استاندار لرستان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون بودجه، اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب اعتبارات شناور وزارتخانه‌ها تلاش بیشتری داشته باشند.

شاهرخی تصریح کرد: در سطح ملی حدود ۴۱۶ همت اعتبار شناور در اختیار وزارتخانه‌ها قرار دارد و پیش‌بینی ما این است که با پیگیری مستمر مدیران، همکاری نمایندگان مجلس و رایزنی‌های لازم، بتوانیم دست‌کم ۱۰ درصد این منابع، معادل حدود ۴۱ همت، را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان جذب کنیم.

مدیران باید میدانی و پروژه‌محور عمل کنند

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران، گفت: انتظار داریم مدیران، مدیر پشت‌میزنشین نباشند، بلکه با حضور مستمر در پروژه‌ها و مناطق مختلف استان، از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و نیازهای مردم قرار گیرند.

استاندار لرستان افزود: اگرچه عملکرد مدیران استان در مجموع قابل قبول و مناسب ارزیابی می‌شود، اما برای دستیابی به نقطه مطلوب، باید تلاش بیشتری در حوزه جذب منابع، اجرای پروژه‌ها و خدمت‌رسانی به مردم صورت گیرد.

شاهرخی خاطرنشان کرد: از مدیرانی که با جدیت برای توسعه استان تلاش کنند، شخصاً حمایت خواهم کرد و تأکید دارم از همه ظرفیت‌های قانونی از جمله مولدسازی دارایی‌ها، انتشار اوراق مالی و سایر ابزارهای تأمین منابع برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استفاده شود.

افزایش منابع بانکی استان و حمایت از اشتغال ضروری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت افزایش منابع بانکی استان تأکید کرد و گفت: تقویت منابع بانک‌های استان می‌تواند در تسهیل پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج جوانان و سایر خدمات بانکی نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار لرستان همچنین از واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی که منابع مالی آنها در خارج از استان متمرکز است، خواست با انتقال بخشی از منابع خود به بانک‌های استان، متناسب با اشتغال و فعالیت اقتصادی که در لرستان دارند، در تقویت توان مالی شبکه بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان مشارکت کنند.

تأکید شورای برنامه‌ریزی بر تسریع اجرای پروژه‌های اولویت‌دار

بنابراین گزارش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، و با حضور رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، و اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های اولویت‌دار استان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، مدیریت بهینه اعتبارات، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای لرستان تأکید کردند.