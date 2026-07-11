آغاز عملیات تعریض بلوار ارتش سنندج گامی برای باز شدن گره ترافیکی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه تعریض بلوار ارتش سنندج عصر شنبه با حضور آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان، سیدانور رشیدی شهردار سنندج، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

این پروژه به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی و ترافیکی مدیریت شهری سنندج، در پاسخ به یکی از مطالبات چندین ساله شهروندان برای رفع گلوگاه ترافیکی این محدوده و افزایش ایمنی و سهولت تردد در یکی از پرترددترین محورهای شهر اجرا می‌شود.

پروژه تعریض بلوار ارتش در امتداد بلوار ۳۶ متری اسلام‌آباد اجرا خواهد شد؛ بلواری که پس از سال‌ها انتظار، در سال ۱۴۰۳ تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

با اجرای این طرح، ظرفیت ترافیکی این محور افزایش یافته و ارتباط شرق و غرب سنندج تسهیل خواهد شد. همچنین افزایش ظرفیت عبور و مرور، روان‌سازی ترافیک، کاهش زمان سفرهای درون‌شهری و ارتقای ایمنی از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه عنوان شده است.

بر اساس طراحی انجام شده، بلوار ارتش با عرض ۲۴ متر شامل دو باند رفت و برگشت ۱۰ متری، رفیوژ میانی یک متری و پیاده‌رو و جدول به عرض یک و نیم متر در طرفین اجرا می‌شود.

طول مسیر این پروژه یک هزار و ۵۰۰ متر بوده و عملیات تعریض به صورت متغیر از دو تا هشت متر انجام خواهد شد.

همکاری ارتش، مطالبه چندین ساله مردم را محقق کرد

استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه تعریض بلوار ارتش یکی از مطالبات دیرینه مردم سنندج بود، اظهار کرد: پیگیری شهرداری، همراهی شورای اسلامی شهر، معاونت عمرانی استانداری و به ویژه همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران زمینه اجرای این پروژه را فراهم کرد.

آرش زره‌تن لهونی با قدردانی از همکاری ارتش در واگذاری بخشی از حریم مورد نیاز پروژه افزود: بدون این همراهی، اجرای طرح امکان‌پذیر نبود و این اقدام در راستای منافع عمومی و رفاه شهروندان انجام شد.

وی با تشریح روند اجرای پروژه گفت: ابتدا دیوار جدید پادگان احداث می‌شود و پس از آن دیوار فعلی تخریب خواهد شد تا عملیات تعریض بلوار آغاز شود.

استاندار کردستان ادامه بلوار کردستان را نیز از اولویت‌های عمرانی استان برشمرد و گفت: دستور پیگیری این پروژه صادر شده و اجرای آن نیز با همکاری ارتش و سپاه دنبال خواهد شد.

لهونی همچنین با اشاره به سایر طرح‌های ترافیکی شهر، بر ضرورت استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات زیرساختی سنندج تأکید کرد.

بلوار ارتش با اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان به معبر ۲۴ متری تبدیل می‌شود

شهردار سنندج نیز در این مراسم با بیان اینکه تعریض بلوار ارتش دومین پروژه مهم مدیریت شهری در حوزه توسعه شبکه معابر است، اظهار کرد: پس از بهره‌برداری از بلوار اسلام‌آباد، اکنون عملیات اجرایی تعریض بلوار ارتش آغاز شده و ادامه بلوار کردستان نیز سومین پروژه مهم این حوزه خواهد بود.

سیدانور رشیدی با بیان اینکه این پروژه در محدوده‌ای به وسعت ۱۲ هزار متر مربع اجرا می‌شود، افزود: بلوار ارتش پس از اجرای طرح به معبری با عرض ۲۴ متر تبدیل خواهد شد که نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت.

وی اجرای پیاده‌راه استاندارد، نورپردازی، بهسازی زیرساخت‌ها و ارتقای منظر شهری را از دیگر بخش‌های این پروژه عنوان کرد و گفت: برای اجرای این طرح ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

شهردار سنندج همچنین از توافق انجام شده با ارتش جمهوری اسلامی ایران برای احداث پارکینگ، ساختمان اداری جدید و نوسازی ساختمان‌های واقع در مسیر پروژه خبر داد و افزود: این اقدامات در راستای تأمین نیازهای ارتش و فراهم شدن شرایط اجرای کامل پروژه انجام می‌شود.

رشیدی تعامل میان شهرداری، استانداری و لشکر ۲۸ پیاده کردستان را عامل اصلی آغاز این پروژه دانست و ابراز امیدواری کرد با تکمیل آن، بخش مهمی از مشکلات ترافیکی یکی از محورهای اصلی سنندج برطرف شود.