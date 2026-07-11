به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرد بهمنظور افزایش پایداری شبکه و پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته، عملیات تعمیرات و بهسازی تأسیسات برقرسانی در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه در نقاط مختلف استان اجرا میشود.
خاموشی در مناطق مختلف بروجرد
بر اساس این اطلاعیه، در شهرستان بروجرد و محدوده امور برق ۲، برق مشترکان در چندین فیدر بهصورت زمانبندیشده قطع خواهد شد.
بر این اساس، فیدر نیاوران از ساعت ۱۰ تا ۱۲ شامل شهرک نیاوران، فازهای ۴ تا ۸ شهرک اندیشه، قلعه کرم (کوی محجوب) و مجتمعهای مسکونی نگین پاسارگاد خواهد بود.
فیدر شهرآرا نیز از ساعت ۱۲ تا ۱۴ مناطق انتهای بلوار ارتش، بخشی از شهرک اندیشه، شهرک زیبا، خیابانهای شهید حججی، آیتالله غلامرضا مولانا بروجردی، شهید امیرسرداری و معابر اطراف را در بر میگیرد.
همچنین برق مشترکان فیدر هوایی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محدوده چهارراه نخی، خیابان تختی، بلوار گلستان، مقدسی شمالی، فازهای ۲ و ۳ اندیشه، ۸۱ هکتاری، کوی دادگستری، بلوار شهید کوشکی و تعدادی از مجتمعهای مسکونی قطع خواهد شد.
در ادامه، فیدر بهشتی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ شامل محدوده میدان یادبود تا میدان تهنیت، کوچه گلستان، خواجه نظامالملک و بخشی از خیابان دیالمه خواهد بود.
همچنین فیدر شهید بروجردی در همین بازه زمانی، روستاهای مسیر شهید بروجردی، شهرک صنعتی اشترینان، چاههای کشاورزی و روستاهای بیاتان، بیدکلمه، دهنو شاقلی و ده یوسفعلی را شامل میشود.
خاموشی در شهر و روستاهای کوهدشت
در شهرستان کوهدشت نیز عملیات تعمیرات شبکه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ بر روی فیدرهای اتفاقات، باهنر، چهارقلعه، رشیدآباد و باغزال انجام خواهد شد.
این برنامه بخشهایی از مرکز شهر کوهدشت شامل خیابانهای امام، صاحبالزمان، تختی، رهبری، ۱۵ خرداد، شهرک باهنر، بازار، پارک بهشتی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، کوی پاسداران، شهرک بسیجیان، میدان فرمانداری، میدان ۲۲ بهمن و خیابانهای اطراف را دربر میگیرد.
همچنین روستاهای آبباریکی، خوشناموند، سوری لکی، قرعلیوند، چهارقلعه، قبر موسی، رشیدآباد، چشمه میرزا، داود رشید، تنگ قلعه، کله گاوراه و شهرک صنعتی به همراه تأسیسات کشاورزی و صنعتی این مسیرها نیز مشمول این خاموشی خواهند بود.
اجرای عملیات در مناطق مختلف خرمآباد
در حوزه توزیع برق ۲ خرمآباد نیز خاموشیهای برنامهریزیشده در چندین فیدر اجرا میشود.
بر این اساس، فیدر دارایی از ساعت ۱۰ تا ۱۲، فیدرهای گریت، سپیددشت، تیپ ۵۷، شهرک دام و چمسنگر از ساعت ۱۲ تا ۱۴، فیدرهای پل بابا و کشور از ساعت ۱۴ تا ۱۶ و فیدرهای چمشک، سراب یاس و بام از ساعت ۱۶ تا ۱۸ تحت عملیات تعمیرات قرار خواهند گرفت.
این خاموشیها مناطق مختلفی از جمله روستاهای پل بابا، سراب یاس، گریت، کشور، چمشک، سپیددشت، ورده، سراب چنگایی، سرخهلیزه، دارایی، شهرک سنگ، پایانه مرکزی، بخشی از بهرامی، تلوری علیا، قاضیآباد، بلوار شریعتی، منطقه بام و دیگر روستاها و محلات واقع در مسیر فیدرهای یادشده را شامل میشود.
شرکت توزیع نیروی برق لرستان از مشترکان خواسته است با توجه به زمانبندی اعلامشده، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در زمان اجرای عملیات تعمیرات شبکه در نظر بگیرند.
نظر شما