https://mehrnews.com/x3cxGc ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6885244 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ شب صد و سی و سوم تجمع ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو شب صد و سی و سوم تجمع ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6885244 کپی شد مطالب مرتبط شب صد و سی و دوم ایستادگی و مقاومت مردم محلات صد و سی و دومین شب حمایت مردم شازند از ولایت فقیه صد و سی و دومین شب میدان داری مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه اجتماع حماسی صد و سی و چهارم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۳۴ شب حماسه غرورآفرین مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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