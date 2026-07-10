https://mehrnews.com/x3cxhr ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۰ کد مطلب 6884324 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۰ شب صد و سی و دوم ایستادگی و مقاومت مردم محلات محلات- در این ویدئو شب صد و سی و دوم ایستادگی و مقاومت مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6884324 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و دومین شب میدان داری مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب مردم رامیان پای کار انقلاب دیار آفتاب؛ ۱۳۲ شب وفاداری و یک عهد ماندگار صد و سی و یکمین شب عهد؛ خمین در سوگ و بیعت خروش شبانه مردم کردکوی در حمایت از جبهه مقاومت برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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