https://mehrnews.com/x3cxgc ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6884264 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ صد و سی و دومین شب میدان داری مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو صد و سی و دومین شب میدان داری مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6884264 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و یکمین شبِ حمایت مردم شازند از ولایت فقیه شب صد و سی و دوم ایستادگی و مقاومت مردم محلات صد و سی و دومین شب حمایت مردم شازند از ولایت فقیه اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه با یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب شب صدو سیویکم تجمع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر معظم انقلاب موج صد و سی و دوم حضور لنگرودیها در سنگر خیابان اجتماع باشکوه مردم سلماس در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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