https://mehrnews.com/x3cxhy ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۹ کد مطلب 6884330 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۹ صد و سی و دومین شب حمایت مردم شازند از ولایت فقیه شازند- در این ویدئو صد و سی و دومین شب حمایت مردم شازند از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6884330 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و دومین شب میدان داری مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب دیار آفتاب؛ ۱۳۲ شب وفاداری و یک عهد ماندگار مردم رامیان پای کار انقلاب صد و سی و یکمین شب عهد؛ خمین در سوگ و بیعت خروش شبانه مردم کردکوی در حمایت از جبهه مقاومت برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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