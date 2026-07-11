شب صد و سی و سوم تجمع حماسی مردم محلات در دفاع از ولایت فقیه

محلات- در این ویدئو شب صد و سی و سوم تجمع حماسی مردم محلات در دفاع از ولایت فقیه و میهن اسلامی را ملاحظه می کنید.