https://mehrnews.com/x3cxGf ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6885246 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ شب صد و سی و سوم تجمع حماسی مردم محلات در دفاع از ولایت فقیه محلات- در این ویدئو شب صد و سی و سوم تجمع حماسی مردم محلات در دفاع از ولایت فقیه و میهن اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6885246 کپی شد مطالب مرتبط شب صد و سی و دوم ایستادگی و مقاومت مردم محلات صد و سی و دومین شب حمایت مردم شازند از ولایت فقیه دیار آفتاب؛ ۱۳۲ شب وفاداری و یک عهد ماندگار برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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