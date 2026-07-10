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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

دیار آفتاب؛ ۱۳۲ شب وفاداری و یک عهد ماندگار

دیار آفتاب؛ ۱۳۲ شب وفاداری و یک عهد ماندگار

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و دومین شب وفاداری و بیعت با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6884237

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