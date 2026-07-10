https://mehrnews.com/x3cxfF ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6884237 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ دیار آفتاب؛ ۱۳۲ شب وفاداری و یک عهد ماندگار اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و دومین شب وفاداری و بیعت با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6884237 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی امین شب بیعت با ولایت فقیه بی قراری مردم دیار آفتاب در سوگ آقای شهید ایران شب صد و سی و دوم ایستادگی و مقاومت مردم محلات صد و سی و دومین شب حمایت مردم شازند از ولایت فقیه وداع مردم شهر اراک با قائد شهید امت برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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