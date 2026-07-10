دیار آفتاب؛ ۱۳۲ شب وفاداری و یک عهد ماندگار

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و دومین شب وفاداری و بیعت با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.