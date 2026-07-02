فولاد خوزستان از اولین خرید تابستانی خود رونمایی کرد

تیم فوتبال فولاد خوزستان که تمرینات پیش فصل خود را زیر نظر حمید مطهری آغاز کرده است، نخستین گام خود را در بازار نقل و انتقالات تابستانی محکم برداشت و با جذب امید حامدی فر، خط میانی خود را تقویت کرد. این بازیکن پس از جدایی از تیم گل گهر سیرجان و مذاکره با مدیران باشگاه، در نهایت با عقد قراردادی دو ساله به تیمی بازگشت که فوتبال خود را از رده های پایه آن آغاز کرده بود.

حامدی فر که سابقه حضور در تیم های صنعت نفت آبادان، استقلال تهران و گل گهر سیرجان را در کارنامه دارد، در دو فصل اخیر عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. او در ۲۹ مسابقه برای تیم گل گهر به میدان رفت و دو گل نیز به ثمر رساند که یکی از آن ها گل حساس مقابل تیم سپاهان در لیگ ناتمام بود. این هافبک دفاعی با توجه به پایان قرارداد سینا اسدبیگی و احتمال جدایی او، گزینه اصلی کادر فنی برای پر کردن جای خالی در میانه میدان محسوب می شود.

این بازیکن توانایی بازی در پست هافبک دفاعی را دارد و می تواند در ساختار تاکتیکی مطهری، نقش مهمی در تخریب بازی حریف، پوشش فضای مقابل خط دفاع و شروع حملات فولاد ایفا کند.

فولاد خوزستان پس از تغییرات کادر فنی و جدایی یحیی گل محمدی، با هدایت حمید مطهری روزهای درخشانی را تجربه کرد و اگر لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی ناتمام نمی ماند، این تیم قطعا شانس رسیدن به رتبه های بالای جدول را داشت.