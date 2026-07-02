به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم در پی توافق میان باشگاه و این بازیکن اتخاذ شده است تا ثبات در چارچوب دروازه قرمزپوشان خوزستان برای فصل پیش رو حفظ شود. باشگاه فولاد خوزستان که در روزهای اخیر فعالیتهای گستردهای در بازار نقل و انتقالات داشته، پیش از این نیز با تمدید قرارداد حامد لک، محمدعلی کاظمی و ساسان انصاری، مهرههای کلیدی خود را حفظ کرده بود.
در کنار تمدید قراردادهای مذکور، این باشگاه با جذب امید حامدیفر نیز گام مهمی در تقویت خط میانی خود برداشته است.
در حال حاضر تمرینات تیم فولاد خوزستان با هدایت حمید مطهری برای حضور پرقدرت در لیگ برتر فصل جدید آغاز شده است. شایان ذکر است که فولاد خوزستان پس از تغییرات در کادر فنی و جدایی یحیی گلمحمدی، تحت هدایت مطهری روزهای درخشانی را تجربه کرد و چنانچه لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی ناتمام نمیماند، این تیم قطعاً شانس رسیدن به رتبههای بالای جدول را داشت.
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