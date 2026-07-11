https://mehrnews.com/x3cxGJ ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6885269 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ سلماس و موج ۱۳۳ شب های اقتدار ملی ارومیه - مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب و بزرگداشت یاد و خاطره قائد شهید امت در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6885269 کپی شد مطالب مرتبط پایگاهسازی برای آینده جهان تشیع/ارتباط عاطفی آیت الله بروجردی با مسجد تجمع حماسی مردم خورموج اجتماع باشکوه مردم مازندران اجتماع خونخواهی رهبر شهید در رامسر صد و سی و سومین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان تجدید میثاق مردم نکا در یکصد و سیوسومین اجتماع میدانی برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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