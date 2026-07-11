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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

سلماس و موج ۱۳۳ شب های اقتدار ملی

سلماس و موج ۱۳۳ شب های اقتدار ملی

ارومیه - مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب و بزرگداشت یاد و خاطره قائد شهید امت در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6885269

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