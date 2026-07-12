حجتالاسلام مجتبی عربسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب نماد پایداری و مقاومت است و دشمنان باید بدانند همانگونه که نمیتوان نور خورشید را با خاک خاموش کرد، تلاش برای خاموش کردن نور انقلاب اسلامی نیز راه به جایی نخواهد برد.
وی با اشاره به انتشار این پیام، افزود: مهمترین رویداد امروز، انتشار پیام رهبر معظم انقلاب بود؛ پیامی که حاوی نکات مهم و راهبردی برای ملت ایران و جبهه مقاومت است.
رئیس دادگستری اردستان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را «اعجابانگیز» توصیف کردند، خاطرنشان کرد: این حضور، جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی بود و همان معجزهای است که بارها از آن سخن گفته شده است.
عربسعیدی با اشاره به قدردانی رهبر معظم انقلاب از مردم، تصریح کرد: در این پیام از حضور و همراهی مردم تجلیل شد و این موضوع نشان میدهد مردم، با وجود برخی کاستیها در روند برگزاری مراسم، نقش اصلی را در خلق این حماسه ایفا کردند.
وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب گفت: تأکید ایشان بر «عهد بستن» برای انتقام خون رهبر شهید و شهدای دو جنگ اخیر، بیانگر عزم جدی نظام اسلامی برای تحقق این مطالبه عمومی است.
رئیس دادگستری اردستان ادامه داد: مطالبه انتقام، خواسته مردم بود که در شعارهای مراسم تشییع نیز بهوضوح دیده میشد و رهبر معظم انقلاب نیز بر تحقق این مطالبه تأکید کردند.
عربسعیدی بیان کرد: انتقام مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، دارای اهداف مشخصی است و نباید آن را با موضوعات دیگری همچون نابودی رژیم صهیونیستی یا خروج آمریکا از منطقه خلط کرد، بلکه باید عاملان و آمران این جنایت پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وی با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب در کنار پیام حماسی، حاوی هشدارهایی برای خواص نیز بود، خاطرنشان کرد: تعبیر «ما باشیم یا نباشیم» مسئولیت نخبگان و خواص را در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی دوچندان میکند.
رئیس دادگستری اردستان اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین تأکید کردند که این مأموریت الهی تنها محدود به مسلمانان نیست، بلکه همه آزادگان جهان در اجرای آن نقش خواهند داشت.
عربسعیدی در ادامه با انتقاد از برخی مواضع درباره مذاکره با آمریکا گفت: تجربه نشان داده است که مذاکره با دشمنان ملت ایران راهگشای مشکلات کشور نیست و مسئولان باید در این زمینه به مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توجه بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به مشارکت برخی دولتهای منطقه در اقدامات دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: هر فرد یا دولتی که در این جنایتها نقش داشته باشد، باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
رئیس دادگستری اردستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز عفاف و حجاب بیان کرد: حجاب از احکام قطعی اسلام است و مسئولان، دستگاههای فرهنگی، حوزههای علمیه و نهادهای متولی باید در اجرای قانون عفاف و حجاب و مقابله با ترویج بیحجابی و برهنگی، وظایف خود را با جدیت دنبال کنند.
عرب سعیدی یادآور شد: دشمنان همواره تلاش کردهاند با ترویج بیحیایی و تضعیف بنیانهای فرهنگی، مسیر پیشرفت اسلام و انقلاب اسلامی را با مانع مواجه کنند و مقابله با این توطئه نیازمند اهتمام جدی همه مسئولان و مردم است
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