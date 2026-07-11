سپاه: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است.
متن اطلاعیه به این شرح است:
«بسم الله قاصم الجبارین
در اطلاعیه قبلی گفته بودیم مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.
ساعاتی قبل، این تذکرات نادیده گرفته شد و با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیرمصوب حرکت کنند و به اخطارها و تذکرات ما در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی اعتنایی کردند.
به ناچار یک فروند کشتی که با خاموش کردن سامانههای خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیکِاخطار واقع و متوقف شد.
به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاههای جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت.
عواقب چنین مداخلهای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشتهاند.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»
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