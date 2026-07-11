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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۹

یک فروند کشتی متخلف مورد اصابت شلیک اخطار قرار گرفت؛

سپاه: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود است

سپاه: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود است

نیروی دریایی سپاه اعلام‌کرد: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است.

متن اطلاعیه به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین

در اطلاعیه قبلی گفته بودیم مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.

ساعاتی قبل، این تذکرات نادیده گرفته شد و با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیرمصوب حرکت کنند و به اخطارها و تذکرات ما در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی اعتنایی کردند.

به ناچار یک فروند کشتی‌ که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد.

به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت.

عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

کد مطلب 6885340

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    نظرات

    • IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      0 0
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      امید و ارم با همین روش تو دهان صهیونیسم و آمریکا و اروپا و اعراب نوکر صفت بزنیم کوتاه نیاییم که آنها چشم طمع به منابع ما دارند همانند عراق و ونزوئلا و معادن طلای عظیم سودان
    • IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      0 0
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      تنگه باید بسته بمونه به شرط پایان جنگ اونهم بدون هرگونه زد وخورد و تحریم و برگشت پول حتی به قیمت جنگ تمام عیار
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      تنگه هرمز را ببندید تا ابد...

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