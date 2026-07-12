۱۲ اثر طبیعی ثبت ملی اصفهان صاحب شناسنامه معرفی شدند

امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معرفی دقیق و علمی میراث طبیعی یکی از الزامات حفاظت پایدار از این سرمایههای ارزشمند است و در همین راستا نصب تابلوهای معرفی آثار شاخص طبیعی استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اعتبار ابلاغ شده برای معرفی آثار طبیعی ثبت ملی، برای ۱۲ مورد از شاخصترین آثار طبیعی استان اصفهان تابلوهای معرفی تهیه شده است تا ضمن اطلاعرسانی درباره ارزشهای طبیعی و تاریخی این آثار، زمینه افزایش شناخت عمومی و تقویت اقدامات حفاظتی فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: میراث طبیعی بخشی جداییناپذیر از هویت سرزمینی ایران است و حفاظت از آن تنها با ثبت قانونی آثار محقق نمیشود، بلکه معرفی صحیح، ایجاد حساسیت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی از مهمترین عوامل استمرار حفاظت از این سرمایهها به شمار میرود.
کرمزاده تصریح کرد: آثار طبیعی ثبت شده استان اصفهان از تنوع قابل توجهی برخوردار هستند و شامل آبشارها، چشمهها، درختان کهنسال، پهنههای طبیعی و محوطههای زمینشناختی ارزشمند میشوند که هر یک دارای ویژگیهای منحصربهفرد زیستمحیطی، تاریخی و گردشگری هستند.
وی اظهار کرد: در این مرحله تابلوهای معرفی برای آبشار نیاسر، آبشار سمیرم، آبشار بیبی سیدان، درخت چنار کهنسال میدو، درخت چنار کهنسال چهارطاقی نیاسر، درخت چنار کهنسال کوچه رهن، دریاچه نمک، محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهنه، چشمه آب سرخ فریزهند، درخت چنار بازار نطنز، درخت چنار مسجد جامع نطنز و درخت چنار روستای چنار کاشان تهیه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث طبیعی کشور، نخستین گام برای صیانت از این میراث است و پس از آن، معرفی عمومی و ایجاد زیرساختهای اطلاعرسانی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از آسیبهای ناشی از ناشناخته ماندن این آثار داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده میراث طبیعی استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان علاوه بر برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی کمنظیر، دارای مجموعهای متنوع از جاذبههای طبیعی است که برخی از آنها قدمتی چند صد ساله و حتی چند هزار ساله دارند و میتوانند در توسعه گردشگری طبیعی و افزایش ماندگاری سفر گردشگران نقشآفرینی کنند.
کرمزاده خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای معرفی آثار طبیعی ثبت ملی، علاوه بر افزایش آگاهی گردشگران، زمینه توجه بیشتر دستگاههای اجرایی، مدیریتهای محلی و جوامع پیرامونی به ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان گفت: استمرار این برنامه و معرفی سایر آثار طبیعی ثبت شده استان نیز در دستور کار قرار دارد تا مجموعه میراث طبیعی اصفهان با رویکردی علمی و نظاممند به جامعه معرفی شود.
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