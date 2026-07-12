نگاهی دقیق به ارزیابی احادیث تحلیلی با تکیه بر روش فهرستی

به گزارش خبرنگار مهر، در میان نسخه‌های خطی برجای‌مانده از منابع حدیثی کهن، گاه با اختلاف‌های شگفت‌انگیزی در نقل برخی احادیث روبه‌رو می‌شویم. تصور کنید روایتی درباره یک مسئله مهم فقهی در دو کتاب معتبر نقل شده، اما با تفاوت‌هایی ظریف در متن یا سند. برای نمونه، در الکافی شیخ کلینی عبارتی آمده است که نتیجه‌ای فقهی خاص را به دنبال دارد، در حالی که همان روایت در تهذیب الأحکام شیخ طوسی با تغییری اندک در متن، معنایی متفاوت پیدا می‌کند. در چنین شرایطی پرسشی بنیادین مطرح می‌شود: کدام نقل معتبرتر است؟ آیا برای پاسخ به این پرسش، بررسی اسناد و وثاقت راویان کفایت می‌کند، یا باید منشأ مکتوب روایت و مسیر انتقال آن نیز مورد بررسی قرار گیرد؟

در طول تاریخ حدیث‌پژوهی، دو رویکرد اصلی برای ارزیابی اعتبار روایات شکل گرفته است: روش رجالی و روش فهرستی.

کتاب «تحلیل فهرستی؛ چیستی، مبانی و سازوکار اجرایی با رویکرد ویژه به فقه و اصول» از سوی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی با هدف معرفی، تبیین و تحلیل روش فهرستی در حدیث‌پژوهی تألیف شده است. مخاطبان اصلی این اثر، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه، پژوهشگران حدیث، دانشجویان علوم اسلامی و همه محققانی هستند که به ارزیابی روایات و شناخت مسیرهای انتقال حدیث علاقه‌مندند.

در این کتاب، تلاش شده است نشان داده شود که چگونه تحلیل فهرستی می‌تواند به‌عنوان مکمل روش رجالی، برخی از محدودیت‌های آن را جبران کرده و زمینه فهمی عمیق‌تر از متون حدیثی را فراهم آورد. همچنین، خواننده با نمونه‌های کاربردی این روش آشنا می‌شود و نحوه بهره‌گیری از آن را در تحلیل روایات و منابع حدیثی فرا می‌گیرد.

این اثر در پی پاسخ‌گویی به پرسش‌های بنیادینی در حوزه ارزیابی احادیث و بررسی منابع حدیثی است؛ از جمله اینکه آیا تحلیل فهرستی صرفاً ابزاری برای بازسازی کتاب‌های حدیثی و مصدریابی روایات است و اعتبار روایت را تنها به اعتبار مصدر آن فرو می‌کاهد؟ یا آنکه فراتر از این، روشی جامع است که علاوه بر ارزیابی منابع، به بررسی فضای صدور حدیث، پیگیری کنش‌ها و سیره علمی امامان علیهم‌السلام و نیز تلاش‌های فقیهان و اندیشمندان در انتقال و فهم حدیث توجه دارد؟ همچنین، آیا می‌توان تحلیل فهرستی را در نگاهی گسترده‌تر، روشی اجتهادی برای دستیابی به حکم فقهی دانست؟

این کتاب در سه بخش اصلی سامان یافته است که هر یک به یکی از ابعاد اساسی تحلیل فهرستی در مطالعات حدیثی می‌پردازد.

بخش نخست با عنوان چیستی تحلیل فهرستی، به مفهوم، تعریف و ویژگی‌های این روش اختصاص دارد و در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، تعریف دقیقی از «تحلیل»، «فهرست» و ترکیب «تحلیل فهرستی» ارائه شده و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه، از جمله «تحلیل رجالی»، تبیین می‌شود. فصل دوم به نقد برخی دیدگاه‌های رایج در ارزیابی حدیث، مانند اعتبارسنجی صرف بر پایه کتاب، می‌پردازد و جایگاه تحلیل فهرستی را به‌عنوان روشی جامع روشن می‌سازد. فصل سوم نیز ویژگی‌های متمایز این روش، از جمله واقع‌گرایی، اعتبارسنجی مشکک و توسعه روش‌های پیشین را بررسی می‌کند.

بخش دوم به مبانی تاریخی و نظری تحلیل فهرستی اختصاص دارد و در پنج فصل، زمینه‌های تاریخی و مبانی نظری این روش را واکاوی می‌کند. در این بخش، میراث حدیثی، رجالی و فهرستی شیعه تبیین شده و مبانی نقل حدیث نزد متقدمان و چگونگی از میان رفتن قرائن در دوره‌های متأخر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

بخش سوم نیز به سازوکار اجرایی تحلیل فهرستی و کاربردهای عملی آن اختصاص یافته است. در این بخش، مراحل اجرای این روش، شیوه بهره‌گیری از آن در تحلیل روایات و نمونه‌های کاربردی و مصداقی آن ارائه می‌شود تا خواننده با ظرفیت‌های عملی این رویکرد در مطالعات حدیثی، فقهی و اصولی آشنا گردد.

این اثر می‌کوشد با ارائه چارچوبی منسجم و روشمند، تحلیل فهرستی را به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم در حدیث‌پژوهی معاصر معرفی کند و افق‌های تازه‌ای را در ارزیابی روایات و استنباط فقهی پیش روی پژوهشگران بگشاید.