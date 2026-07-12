قضاوت یک داور زن ایرانی در مسابقات جام جهانی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی تکواندو طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ تیرماه با حضور ۸۴ تکواندوکار از ۹ کشور ایران، کره جنوبی، مراکش، چین، اندونزی، هند، قزاقستان، روسیه و تایلند به میزبانی چین در شهر «چانچئون» برگزار خواهد شد.

به منظور قضاوت در این «شمسی علیخانی» داور بین المللی کشورمان از سوی کمیته داوران فدراسیون جهانی به کره جنوبی دعوت شده است. وی قرار است پس از پایان این مسابقات در رقابت های بین المللی کره جنوبی نیز قضاوت کند.

علیخانی در بازیهای کشورهای اسلامی قضاوت کرده و جزو داورانی است که در لیست اولیه فدراسیون جهانی برای قضاوت در المپیک ۲۰۲۸ پاریس قرار دارد و برای تحقق این هدف می بایست در تورنمنت های که از سوی فدراسیون جهانی دعوت می شود، قضاوت کند