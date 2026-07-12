به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرداری در دومین نشست کمیته استانی پیشگیری و کنترل سرطان، اظهار کرد: سالانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن پسماند در استان تولید میشود و مدیریت اصولی آن در کاهش بار بیماری سرطان نقشی تعیینکننده دارد.
وی با تأکید بر لزوم حذف عوامل خطر، افزود: برای جلوگیری از پیامدهای جبرانناپذیر سلامت، ایجاد و ساماندهی فوری لندفیلها و محلهای دفن بهداشتی پسماند باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به برنامه ملی کنترل سرطان، تصریح کرد: رویکرد پیشگیری نباید تنها به پیشگیری اولیه محدود شود، بلکه ابعاد چهارم و پنجم پیشگیری، شامل بازتوانی اجتماعی و روانی بیماران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نظام سلامت از ارائه صرف خدمات به سمت دستیابی به پیامدهای واقعی سلامت حرکت کرده است؛ از این رو، بهبود وضعیت سلامت مردم، ارتقای کیفیت زندگی، کاهش بار بیماری و افزایش رضایتمندی جامعه باید ملاک ارزیابی برنامههای این حوزه باشد.
سرداری، ارتقای سواد سلامت عمومی را از ارکان اساسی پیشگیری از سرطان برشمرد و گفت: حذف عوامل خطر سرطان باید بهعنوان یکی از اولویتهای جدی دستگاههای اجرایی دنبال شود.
در ادامه این نشست، محمدرضا صائینی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، از پیشرفت برنامههای غربالگری سرطان در استان خبر داد و اظهار کرد: غربالگری سرطانهای پستان، دهانه رحم و کولورکتال در حال اجراست و پوشش غربالگری سرطان کولورکتال در شهرستانهای زنجان و خدابنده به ۵۰ درصد جمعیت هدف استان رسیده است.
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