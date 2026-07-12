به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست خبری در سالن کنفرانس سازمان تامین اجتماعی، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی برای ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، پوشش خدمات بیمه‌ای ارائه می‌دهد و تعهداتی در قبال این افراد دارد.

وی افزود: ماهانه ۵.۲ میلیون نفر بازنشسته، مستمری بگیر و...، از سازمان تأمین‌اجتماعی حقوق دریافت می کنند.

سالاری گفت: بنابراین، برای اینکه وقفه‌ای در ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی رخ ندهد، باید اقداماتی انجام دهیم و در این بین، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد: برای انجام تعهدات، بیش از ۱۴۰ همت ماهانه بابت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید پرداخت شود.

سالاری ادامه داد: هزینه‌های ما بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و حدود ۴۰ همت هزینه درمان افراد تحت پوشش است.

وی افزود: ماهانه ۲۲.۵ همت بابت بیمه بیکاری پرداخت می کنیم.

سالاری همچنین تصریح کرد: ماهانه ۲۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه سازمان تأمین‌اجتماعی است. در حالی که درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی در ماه های گذشته، کمتر از این عدد بوده است.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، ما نمی توانیم به دلیل کاهش درآمد، از پرداخت حقوق و...، خودداری کنیم.

وی افزود: اگر شرایط جامعه برای مردم سخت تر می شود، ما باید تلاش بیشتری کنیم تا مشکلات مردم بیشتر نشود.

سالاری گفت: با توجه به شرایط حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی، راهکارهایی ارائه داده ایم که اگر عملیاتی شود؛ می توانیم کسری ها را مثبت کنیم.

وی افزود: اگر روزی بار سازمان تأمین‌اجتماعی بر دوش دولت بیافتد، هیچ دولتی توان تامین هزینه‌های این سازمان را نخواهد داشت و باید مراقبت کنیم که این بار بر دوش دولت نیافتد.

سالاری ادامه داد: از خرداد سال گذشته تا امروز، برنامه های توسعه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی را کنار نگذاشته ایم و از اول مرداد ۱۴۰۵، بیمه متمرکز را استارت خواهیم زد.

وی افزود: رسیدگی به اسناد مدارک پزشکی، کاملا الکترونیکی شده است و پرونده سلامت الکترونیک را نیز پیش بینی کرده ایم که فقط خود بیمه شده می تواند به این پرونده دسترسی داشته باشد.

سالاری گفت: ادغام ۱۰۰ شعبه را در دستور کار قرار داده ایم و حدود ۹۰ درصد خدمات به شکل مجازی ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در ادامه نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

سالاری در خصوص میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: با فرمولی که همکاران انجام می دهند و قانون می گوید، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی در خصوص اصلاح قانون تأمین اجتماعی افزود: ما مزایای حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را حذف نکرده ایم، بلکه اصلاحاتی انجام شده که با توافق بوده است. به طوری که مصوبه شورای عالی کار را اجرایی کردیم و با وجود سختی‌ها، پذیرفتیم.

سالاری همچنین به اصلاح قانون تأمین اجتماعی، اشاره کرد و اظهار داشت: ۱۷ درصد افراد به خاطر میانگین حقوق دو سال آخر، متضرر می شود.

وی افزود: راهکاری که وجود دارد، این است که تورم را در حقوق لحاظ کنیم و میانگین را در آخرین حقوق سال بازنشستگی در نظر بگیریم؛ شرایط دریافتی بازنشستگان بهتر خواهد شد.

سالاری با اشاره به اصلاح قانون تأمین اجتماعی، ادامه داد: برآورد ما این است که ۳۰ درصد فرار بیمه‌ای، از این طریق جلوگیری می شود.

وی افزود: البته این متن هنوز قانون نشده و در حال بررسی پیشنهادات هستیم.

سالاری در خصوص بیمه کارگران ساختمانی، گفت: اگر حق بیمه سهم کارگر از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد برسد، می توانیم بیش از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در نوبت بیمه را تحت پوشش قرار بدهیم. هرچند باز هم دچار کسری خواهیم شد، اما میزان آن کمتر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در حال حاضر کارگر ساختمانی ۷ درصد حق بیمه پرداخت می‌کند و سهم کارفرما از محل درصدی از هزینه صدور پروانه ساختمانی تأمین می‌شود. با این وجود، حدود ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند و امکان تحت پوشش قرار گرفتن آنها فراهم نشده است.

سالاری ادامه داد: حتی برای بیمه‌شدگان فعلی نیز حدود ۴۵ درصد کسری منابع وجود دارد و سهم کارفرمایی پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

وی افزود: اینکه تورم باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده، شامل همه افراد جامعه می شود. سال گذشته در جنگ ۱۲ روزه با کمبود درآمد مواجه شدیم که نمی توان آنها را باز کرد. اما، اجازه ندادیم پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران دچار مشکل شود.

سالاری ادامه داد: در جنگ ۴۵ روزه هم توانستیم عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با سختی زیاد، پرداخت کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد: در شرایط جنگ، حتی یک وقفه یک روزه هم در پرداخت ها نداشتیم.

وی در خصوص میزان بدهی کارفرمایان گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی کارفرمایان غیر دولت است.

سالاری در مورد بیمه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، افزود: این روند هیچ فرقی با عادی ندارد. طولانی بودن روند ناشی از ادعای سخت و زیان‌آور بودن است که پیگیری می کنند.

وی در خصوص موضوع خروج از بنگاه‌داری، گفت: قطعا به نفع ما نیست و قانون برنامه هفتم هم این را می گوید، ولی در شرایط غیر عادی امکان‌پذیر نیست و در شرایط عادی هم، زمان‌بر است.

سالاری افزود: شستا سال گذشته فقط ۱.۵ درصد منابع ما را تامین کرد.

وی با عنوان این مطلب که از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۲۹۰ هزار نفر برای استفاده از حقوق بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، ادامه داد: از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر ارتباطی با شرایط جنگ نداشته و روند عادی متقاضیان بوده است.

سالاری افزود: از مجموع ثبت‌نام‌ها، پرونده ۱۷۰ هزار نفر پس از بررسی و تأیید در ادارات کار به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده که مقرری حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنها پرداخت شده و مابقی نیز به‌ صورت هفتگی پرداخت خواهد شد. سایر پرونده‌ها نیز پس از طی مراحل بررسی در ادارات کار به سازمان ارسال می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: استان‌های اصفهان، تهران، البرز و خوزستان بیشترین تعداد متقاضیان بیمه بیکاری را داشته‌اند؛ موضوعی که به دلیل آسیب‌دیدن واحدهای صنعتی این استان‌ها در حملات دشمن رخ داده است.