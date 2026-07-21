پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون استقراض از دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در آیین افتتاح ۱۲ پروژه سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در ۱۴ ماه گذشته کشور شرایط ویژهای را پشت سر گذاشت و سازمان تأمین اجتماعی نیز متناسب با این شرایط، مسئولیت سنگینی در استمرار خدمترسانی بر عهده داشت.
وی با اشاره به عملکرد سازمان تأمیناجتماعی در دوران جنگ، افزود: در تمام روزهای جنگ، هیچیک از مراکز درمانی و شعب تأمیناجتماعی تعطیل نشد و ارائه خدمات درمانی، بیمهای و مستمری بدون وقفه ادامه یافت.
سالاری ادامه داد: حتی در شرایط دشوار جنگ نیز پرداختهای درمانی سازمان نسبت به ماههای قبل وضعیت مناسبتری داشت که بخشی از آن با حمایت دولت و پیگیریهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخشی نیز با تلاش همکاران سازمان محقق شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با قدردانی از کارکنان این سازمان گفت: در روزهایی که کشور با شرایط ویژه روبهرو بود، همکاران سازمان بدون درخواست کاهش ساعت کاری یا استفاده از مرخصی، با روحیه جهادی در کنار مردم ماندند و خدماترسانی را استمرار بخشیدند.
پرداخت حقوق تیر بازنشستگان تأمین اجتماعی
وی با بیان اینکه پرداخت مستمری بازنشستگان از محل منابع سازمان انجام شد، افزود: سازمان تأمین اجتماعی توانست حقوق و مستمری بازنشستگان را بدون استقراض از دولت یا بانک مرکزی پرداخت کند و این موضوع حاصل مدیریت منابع و تلاش مجموعه سازمان بود.
سالاری با اشاره به برنامههای پیشروی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: متناسب با شرایط جدید اقتصادی، برنامهریزیهای سازمان نیز بهروزرسانی شده و هدف اصلی، حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به مطالبات بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان است.
وی توسعه خدمات هوشمند را از مهمترین برنامههای سازمان عنوان کرد و گفت: اجرای طرح بیمه متمرکز، یکپارچهسازی شعب، اتصال سامانههای تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم با جدیت در حال اجراست.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: تاکنون سه بخش از سامانه جامع بیمهای در سراسر کشور مستقر شده و چهار بخش دیگر نیز پس از اجرای پایلوت، به تدریج در استانهای مختلف عملیاتی خواهد شد.
سالاری همچنین به برنامههای تحول در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: توسعه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه «رسا»، گسترش خدمات تصویربرداری دیجیتال، همکاری در اجرای پزشکی خانواده و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای حوزه سلامت از دیگر محورهای تحول در سازمان تأمین اجتماعی است.
وی افزود: همزمان با توسعه خدمات، برنامه چابکسازی ساختار سازمان نیز در دستور کار قرار گرفته و در ماههای اخیر با تجمیع ساختمانهای اداری، بازآرایی ساختار و ساماندهی واحدها، اقدامات مؤثری در جهت افزایش بهرهوری انجام شده است.
سالاری در پایان تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی با اجرای برنامههای اصلاحی و تحول دیجیتال، مسیر ارتقای کیفیت خدمات و پایداری منابع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
نظر شما