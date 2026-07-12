استاندار بوشهر: خاموشی های برق در استان به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر با بیان اینکه جنگ تحمیلی اخیر خساراتی به منابع انرژی کشور وارد کرده است، اظهار کرد: باید با صرفه‌جویی در مصرف برق و آب، در راستای جبران بخشی از خسارت‌ها اقدام کنیم.

استاندار بوشهر بیان کرد: نقش رسانه‌ها، صدا و سیما، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، روحانیون، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان فرهنگی در ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی ارزشمند است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: اصلاح فرهنگ مصرف، سرمایه‌گذاری بلندمدتی است که آثار آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد، لذا فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی مورد تاکید قرار دارد.

وی اضافه کرد: انرژی، موتور محرک توسعه، تولید، رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی هر جامعه است و نحوه مصرف آن، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست، پایداری زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی مردم دارد.

استاندار بوشهر افزود: افزایش مصرف و محدودیت منابع انرژی به ویژه برق، ضرورت مدیریت بهینه مصرف را آشکار کرده است و لذا ما نیز بر اساس همین محدودیت ها باید به گونه ای عمل کنیم تا شاهد حداقل خاموشی ها باشیم.

وی افزود: با احداث نیروگاه‌های خورشیدی و همچنین تعمیر و بازسازی شبکه‌های توزیع و انتقال برق، اقدامات خوبی در استان انجام گرفته که می تواند برای پیشگیری از افت ولتاژ کمک کننده باشد، اما سهم و میزان خاموشی های ابلاغی از مرکز کشور به استان ها موضوعی است که متناسب با بار شبکه سراسری تعیین می شود.