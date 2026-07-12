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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

توسعه سرمایه‌گذاری و انرژی خورشیدی در اولویت برنامه‌های شهرستان است

توسعه سرمایه‌گذاری و انرژی خورشیدی در اولویت برنامه‌های شهرستان است

گرگان- فرماندار ویژه گنبد گفت: جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع، اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و تکمیل پروژه‌های زیرساختی با هدف شتاب‌بخشی به روند توسعه گنبدکاووس در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی ظهر یکشنبه در نشست بررسی عملکرد شهرستان با استاندار گلستان، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای گنبدکاووس ارائه کرد.

هاشمی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت توسعه متوازن و سیاست‌های ابلاغی استاندار گلستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های بومی شهرستان با جدیت دنبال می‌شود و توسعه بخش‌های صنعتی و تولیدی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی راه‌اندازی منطقه آزاد اینچه‌برون را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد گلستان دانست و افزود: بهره‌برداری از این منطقه می‌تواند زمینه رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات تجاری را در شرق استان فراهم کند.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با قدردانی از حمایت‌های استاندار گلستان در پیگیری پروژه‌های راهبردی، گفت: همراهی مدیریت ارشد استان نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رفع موانع پیش‌روی شهرستان داشته است.

هاشمی همچنین از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های شهرستان یاد کرد و افزود: احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۳۶ مگاوات در کنار تکمیل مرکز ماده ۱۶، افزایش اعتبارات عمرانی و اجرای پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان، ورزش و گردشگری، از مهم‌ترین طرح‌هایی است که روند اجرای آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6885751

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