به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی ظهر یکشنبه در نشست بررسی عملکرد شهرستان با استاندار گلستان، گزارشی از مهمترین اقدامات، ظرفیتها و برنامههای توسعهای گنبدکاووس ارائه کرد.
هاشمی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت توسعه متوازن و سیاستهای ابلاغی استاندار گلستان، اظهار کرد: برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای بومی شهرستان با جدیت دنبال میشود و توسعه بخشهای صنعتی و تولیدی از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
وی راهاندازی منطقه آزاد اینچهبرون را یکی از مهمترین فرصتهای پیشروی اقتصاد گلستان دانست و افزود: بهرهبرداری از این منطقه میتواند زمینه رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و توسعه مبادلات تجاری را در شرق استان فراهم کند.
فرماندار ویژه گنبدکاووس با قدردانی از حمایتهای استاندار گلستان در پیگیری پروژههای راهبردی، گفت: همراهی مدیریت ارشد استان نقش مؤثری در تسریع اجرای طرحهای توسعهای و رفع موانع پیشروی شهرستان داشته است.
هاشمی همچنین از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای شهرستان یاد کرد و افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۳۶ مگاوات در کنار تکمیل مرکز ماده ۱۶، افزایش اعتبارات عمرانی و اجرای پروژههای حوزه بهداشت و درمان، ورزش و گردشگری، از مهمترین طرحهایی است که روند اجرای آنها با جدیت دنبال میشود.
نظر شما