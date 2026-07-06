هشدار هواشناسی هرمزگان؛ تلاطم دریا تا چهارشنبه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح دوشنبه با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی استان در روز جاری، اظهار کرد: آسمان هرمزگان امروز صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در طول روز در سواحل و جزایر، هوا همراه با غبار محلی و وزش باد خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی استان به ویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر و احتمال رگبار خفیف باران دور از انتظار نیست، افزود: از ساعات بعدازظهر و شب، افزایش سرعت وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی بیشینه سرعت وزش باد تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتی‌متر در تنگه هرمز و خلیج‌فارس، توصیه کرد: شناورهای سبک، صیادی و تفریحی جهت تردد ایمن، احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به تداوم این شرایط ناپایدار دریایی به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب تا ساعات شب چهارشنبه (۱۷ تیرماه)، گفت: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، خصوصاً در ساعات بعدازظهر، با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید در منطقه جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان شاهد افزایش باد گرم و خشک، کاهش رطوبت نسبی هوا و احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی تا روزهای پایانی هفته جاری، در اکثر مناطق استان به ویژه مناطق شرقی، افزایش نسبی دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.