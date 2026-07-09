افزایش محسوس دما و تلاطم دریا در هرمزگان؛هشدار به شناورهای سبک و صیادی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه با اشاره به وضعیت جوی و دریایی این استان اظهار کرد: امروز شاهد تداوم افزایش دما و ماندگاری هوای گرم در استان خواهیم بود. در ساعات بعدازظهر نیز افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی بر روی خلیج‌فارس و غرب تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر احتمال غبار محلی وجود دارد. همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان به ویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر پیش‌بینی می‌شود و وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در خلیج‌فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی مواجه خواهیم بود که این شرایط سبب متلاطم شدن دریا می‌شود. این افزایش باد تا روز یکشنبه (۲۱ تیرماه) تداوم خواهد داشت و به همین دلیل توصیه می‌شود تردد شناورها، به ویژه شناورهای سبک و صیادی، در این ساعات با احتیاط کامل صورت گیرد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در خصوص دما نیز خاطرنشان کرد: امروز همچنان افزایش دمای بیشینه و ماندگاری هوای گرم در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود. اگرچه فردا به طور موقت از دمای بیشینه کاسته خواهد شد، اما از اوایل هفته پیش‌رو با شدت گرفتن وزش بادهای گرم و خشک در جنوب شرق کشور، شاهد کاهش رطوبت نسبی و افزایش محسوس دمای بیشینه در سطح استان، به ویژه در نیمه شرقی آن خواهیم بود.

وی در پایان به مردم توصیه کرد از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز در طول روز، به ویژه در ساعات ظهر، خودداری کنند.