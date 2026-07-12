آغاز فرآیند امتحانات نهایی با حضور ۱۷ هزار داوطلب در استان ایلام

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:این تعداد داوطلب شامل دانش آموزان پایه های یازدهم، دوازدهم و متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره در سه رشته نظری ریاضی، تجربی و انسانی هستند.

وی عنوان کرد: ۱۴۴ مرکز در ۷۷ حوزه امتحانی وظیفه برگزاری امتحانات نهایی پایان سال تحصیلی جاری را برعهده دارند که با تمهیدات اندیشیده شده سعی بر این است نهایت دقت و حساسیت در فرآیند اجرایی امتحانات را به عمل آورند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین به آمار شرکت کنندگان اشاره کرد و گفت: ۷ هزار و ۴۰۵ نفر از مجموع داوطلبان امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم و ۵ هزار و ۶۶۱ نفر پایه یازدهم هستند و مابقی را داوطلبان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره تشکیل می دهند.

زینی وند در پایان اظهار کرد: برای برگزاری استاندارد امتحانات نهایی تجهیزات و ملزومات لازم در اختیار حوزه های برگزاری قرارگرفته و همزمان دوره های آموزشی نیز برای عوامل امتحانات برگزار شده‌ که همه‌ی این اقدامات با هدف ایجاد آرامش و برگزاری امتحانات در نهایت دقت و سلامت انجام گرفته است.