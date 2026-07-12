به گزارش خبرنگار مهر، احد صادقی عصر یکشنبه در جریان بازدید از ورکشاپ سهروزه طراحی پوستر پسماند که در خانه تاریخی و فرهنگی نیکدل تبریز برگزار میشود، اظهار کرد: جامعه هنری و هنرمندان خلاق میتوانند نقش مؤثری در انتقال پیامها، تبیین مخاطرات و بیان چالشهای حوزه مدیریت پسماند داشته باشند و باید از این ظرفیت بیش از گذشته بهره گرفت.
وی با اشاره به هزینههای سنگین مدیریت پسماند در تبریز افزود: سالانه حدود هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند در این کلانشهر هزینه میشود و دفن روزانه بیش از هزار تن زباله، یک چالش جدی زیستمحیطی است که حل آن بدون تغییر رویکرد و مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: استفاده از زبان هنر و تولید آثار خلاقانه میتواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی و اصلاح الگوی مدیریت پسماند ایفا کند و برگزاری چنین رویدادهایی زمینهساز افزایش آگاهی شهروندان خواهد بود.
صادقی با بیان اینکه خروجی این ورکشاپ در تبلیغات محیطی و برنامههای فرهنگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اظهار امیدواری کرد آثار برگزیده بتوانند در نهادینهسازی فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ و حفاظت از محیط زیست نقش مؤثری ایفا کنند.
ورکشاپ سهروزه طراحی پوستر پسماند از ۲۰ تا ۲۳ تیرماه با حضور اساتید و دانشجویان گرافیک در خانه تاریخی نیکدل تبریز در حال برگزاری است و در پایان، به آثار برگزیده جوایز ویژهای اهدا خواهد شد.
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