هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان اظهار کرد: زمان شروع این هشدار دوشنبه ( ۲۲ تیر ماه) و زمان پایان آن چهارشنبه (۲۴ تیر) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش محسوس دما تا آستانه های ۴۹ و ۵۰ درجه سلسیوس و بالاتر در برخی نقاط از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار برخی نقاط بویژه مناطق غیر ساحلی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال آتش سوزی در مزارع و مراتع خشک، احتمال خسارت در بخش کشاورزی ، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما از اثرات مخاطره است.

وی بیان کرد: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید ، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این مدت توصیه می شود.