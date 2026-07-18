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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از استقرار توده هوای گرم، افزایش شرجی و رطوبت هوا، افزایش محسوس دما و هشدار سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار یکشنبه ( ۲۸ تیر) و پایان آن دوشنبه ( ۲۹ تیر) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش رطوبت و شرجی هوا، افزایش محسوس دما، رسیدن دمای بیشینه هوا به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و بالاتر در برخی نقاط از مخاطرات این هشدار است.

وی با بیان اینکه منطقه اثر این هشدار استان بوشهر خواهد بود ،افزود: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال آتش سوزی در مزارع و مراتع خشک، احتمال خسارت در بخش کشاورزی، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6891352

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