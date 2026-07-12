شهادت یک دشتستانی در حمله تروریستی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت فرزند برومند شهرستان دشتستان اظهار کرد: در حمله جنایتکارانه و تروریستی آمریکا در شب گذشته به بندر جاسک در استان هرمزگان ناوبان سوم تفنگدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهدای والامقام جنگ رمضان ملحق شد.

وی افزود: تا کنون استان بوشهر ۶۰ شهید والامقام را در راه امنیت و سرافرازی کشور عزیزمان ایران اسلامی و انقلاب اسلامی تقدیم کرده که از این تعداد ۳۷ نفر در استان بوشهر دفن و ۲۳ نفر جهت تشییع و دفن به خارج از استان منتقل شده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت ناوبان سوم تفنگدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حمیدرضا دهقانی به خانواده معزز و مردم شهید پرور استان بوشهر بیان کرد: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید متعاقبا اعلام خواهد شد.