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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

شهادت یک دشتستانی در حمله تروریستی آمریکا

شهادت یک دشتستانی در حمله تروریستی آمریکا

بوشهر- مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر از شهادت حمیدرضا دهقانی اهل دشتستان در حمله جنایتکارانه و تروریستی آمریکا به جزیره جاسک به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت فرزند برومند شهرستان دشتستان اظهار کرد: در حمله جنایتکارانه و تروریستی آمریکا در شب گذشته به بندر جاسک در استان هرمزگان ناوبان سوم تفنگدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهدای والامقام جنگ رمضان ملحق شد.

وی افزود: تا کنون استان بوشهر ۶۰ شهید والامقام را در راه امنیت و سرافرازی کشور عزیزمان ایران اسلامی و انقلاب اسلامی تقدیم کرده که از این تعداد ۳۷ نفر در استان بوشهر دفن و ۲۳ نفر جهت تشییع و دفن به خارج از استان منتقل شده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت ناوبان سوم تفنگدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حمیدرضا دهقانی به خانواده معزز و مردم شهید پرور استان بوشهر بیان کرد: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6885672

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