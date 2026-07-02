اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه جوجهریزی خردادماه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی مازندران مطابق هدفگذاری انجام شده به پایان رسید و این استان بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید گوشت مرغ کشور تثبیت کرد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در تشریح آخرین وضعیت تولید اظهار کرد: در خردادماه امسال ۱۶ میلیون قطعه جوجه در مرغداریهای استان جوجهریزی شد که این میزان، تحقق کامل برنامه پیشبینی شده برای این بازه زمانی را نشان میدهد.
تیمورییانسری با بیان اینکه مازندران همچنان سهم قابل توجهی در تولید مرغ کشور دارد، افزود: بر اساس آمار ثبت شده، ۱۲.۸۸ درصد از کل جوجهریزی کشور در خردادماه مربوط به این استان بوده که بیانگر ظرفیت بالای تولید و نقش اثرگذار مازندران در تأمین نیاز بازار است.
وی ادامه داد: استمرار روند تولید در واحدهای مرغداری استان، نتیجه همکاری تولیدکنندگان، تشکلهای بخش طیور و برنامهریزیهای انجام شده در حوزه تولید است و این روند میتواند به حفظ تعادل بازار و تأمین پایدار گوشت مرغ در ماههای آینده کمک کند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از تلاش مرغداران و فعالان صنعت طیور استان، تأکید کرد: حمایت از تولید و افزایش بهرهوری در واحدهای مرغداری از برنامههای اصلی این سازمان است تا روند تأمین امنیت غذایی کشور با اتکا به ظرفیتهای استان تداوم یابد.
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