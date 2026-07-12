به گزارش خبرنگار مهر به نقل از موسسه انرژی، گزارش تازه «مرور آماری انرژی جهان» از کاهش ۲۳ درصدی تولید برق هستهای ایران در سال ۲۰۲۵ خبر میدهد؛ به طوری که تولید برق هستهای کشور از ۷ تراوات ساعت در سال ۲۰۲۴ به ۵.۴ تراوات ساعت در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
بر اساس این گزارش، افت تولید برق هستهای ایران در شرایطی ثبت شده که تابستان گذشته کشور شاهد جنگ ۱۲ روزه و تجاوز آمریکایی-صهیونیستی بود. با این حال، ایران همچنان در زمره معدود کشورهای دارای تولید برق هستهای قرار دارد و در سال ۲۰۲۵ یکی از ۳۲ کشور جهان بوده که از این منبع انرژی برق تولید کردهاند.
در این گزارش آمده است که مجموع تولید برق هستهای جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲۸۴۵ تراوات ساعت رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۱.۳ درصد افزایش داشته است. ایران با تولید ۵.۴ تراوات ساعت برق هستهای، در رتبه سیام جهان قرار گرفته و از این نظر بالاتر از هلند و تایوان ایستاده است. سهم ایران از کل تولید برق هستهای جهان نیز در این سال ۰.۲ درصد برآورد شده است.
آمریکا در سال ۲۰۲۵ با سهم ۲۹ درصدی، بزرگترین تولیدکننده برق هستهای جهان بوده است. چین با سهم ۱۷.۱ درصدی در رتبه دوم قرار گرفته و فرانسه نیز با سهم ۱۳.۷ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، امارات نیز در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۹ تراوات ساعت برق هستهای تولید کرده که این میزان نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد رشد داشته است.
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