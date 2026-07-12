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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

طرح ویژه نظارت بر بازار اربعین با تمرکز بر کنترل قیمت‌ها

طرح ویژه نظارت بر بازار اربعین با تمرکز بر کنترل قیمت‌ها

ایلام - معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در کمیته فرعی بازرسی و نظارت ستاد اربعین ۱۴۰۵ از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار استان خبر داد.

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف حفظ ثبات بازار، صیانت از حقوق زائران و مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی، با تمرکز بر شهرستان مهران و مسیرهای تردد زائران اجرا خواهد شد.

وی افزود: گشت‌های مشترک بازرسی با مشارکت دستگاه‌های عضو کمیته نظارتی، بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات پرتقاضا از جمله مواد غذایی، نان، آب معدنی، یخ، حمل‌ونقل، پارکینگ‌ها، مراکز اقامتی، رستوران‌ها و سایر واحدهای صنفی نظارت مستمر خواهند داشت.

کاکاخانی تأکید کرد: برخورد قانونی با هرگونه تخلف صنفی بدون اغماض انجام می‌شود و گزارش‌های روزانه وضعیت بازار برای تصمیم‌گیری سریع به ستاد اربعین استان ارائه خواهد شد.

وی از شهروندان و زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6885801

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