پرونده فوت دو مادر باردار در بیمارستان کوثر ایلام در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قیصوری در نشست کمیته بررسی مرگ دو مادر باردار که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون دادستان، مدیرکل پزشکی قانونی، رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس بیمارستان کوثر و جمعی از مسئولان حوزه سلامت و قضایی در دفتر دادستان ایلام برگزار شد، با تسلیت به خانواده‌های داغدار، اظهار کرد: وقوع این دو حادثه برای مجموعه سلامت استان نیز به همان اندازه تلخ و دردناک است؛ چرا که پزشکان، پرستاران و همه اعضای تیم درمان تا آخرین لحظه برای نجات جان بیماران تلاش کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مدعی‌العموم پرونده‌های مرگ مادران باردار است، افزود: از همان دقایق نخست، تمامی فرآیندهای درمان، اقدامات انجام‌شده، عملکرد تیم درمان، داروهای مصرفی، مستندات پزشکی، تصاویر اتاق عمل و سایر مدارک مورد بررسی قرار گرفته و هیچ موضوعی از قلم نیفتاده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: علت قطعی فوت تنها از سوی پزشکی قانونی و مراجع تخصصی قابل اعلام است و تا پیش از اعلام نظر کارشناسی، نسبت دادن قصور به افراد یا صدور احکام رسانه‌ای اقدامی غیرمنصفانه و مغایر با اصول قانونی است.

وی ادامه داد: اگر در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود فرد یا افرادی در وقوع این حادثه قصور داشته‌اند، دانشگاه بدون هیچ‌گونه اغماض پرونده را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد و در این زمینه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.