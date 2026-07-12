پایان تعقیب وگریز مسلحانه قاچاقچیان/کشف ۱۹۰ کیلوگرم مواد مخدر در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش توکهور شهرستان میناب در اجرای طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ، روز گذشته حین گشت زنی هوشمندانه در حوزه استحفاظی واقع در محور فرعی هشتبندی به سمت روستای جعفرآباد به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان استعلام از پلاک خودرو مشخص شد که پلاک نصب شده بر روی این وانت، مربوط به خودرو پژو ۴۰۵ می باشد که نشان دهنده تلاش مجرمان برای فریب ماموران و پنهان کردن هویت خودرو بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: ماموران به راننده خودرو دستور ایست دادند که راننده و سرنشین خودرو با بی توجهی به دستور پلیس، اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز طولانی و با استفاده از شیوه و شگردهای پلیسی خودرو متوقف و راننده و سرنشین آن با استفاده از اسلحه گرم به سمت ماموران پلیس تیراندازی کردند که ماموران نیز جهت حفظ امنیت خود و در اجرای قانون، اقدام به تیراندازی متقابل کردند که متعاقباً قاچاقچیان عرصه را بر خود تنگ دیده و با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند.

این مقام انتظامی استان در ادامه تصریح کرد: در بازرسی دقیق از این خودرو توقیفی مقدار ۹۹ کیلو و ۶۰۰ گرم ماده مخدر شیشه، مقدار ۵۰ کیلوگرم هروئین و ۴۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که تلاش ماموران برای دستگیری عاملان قاچاق این محموله مواد مخدر ادامه دارد، اظهار داشت: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان درخواست می گردد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا با شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.