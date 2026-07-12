به گزارش خبرگزاری مهر، «جکسون هینکل» تحلیلگر و فعال شناخته‌شده رسانه‌ای آمریکایی در گفتگویی اظهار کرد: از نگاه مقامات آمریکا، هر فردی در ایران یا هر کشور دیگری که چالشی برای سلطه‌جویی ما ایجاد کند، یک تهدید مستقیم علیه آمریکا محسوب می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند آن فرد یک دانشمند، معلم یا کارگر ساختمانی باشد.

وی افزود: آمریکا هرگز خواهان موفقیت و حفظ حاکمیت ملی ایران نیست و هدفش کنترل و تسلط بر آن است.

این فعال رسانه‌ آمریکایی درباره ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب گفت: اگر بخواهم رهبر شهید انقلاب اسلامی را توصیف کنم، باید بگویم مردی بود که به هیچ‌وجه اهل فساد و انحراف نبود. او در حالی به شهادت رسید که دارایی‌اش تنها چند وسیله ساده خانه و لوازم دفتری بود.

جکسون هینکل تصریح کرد: در جهان رهبران اندکی هستند که پس از مرگ‌شان هیچ مال و اموالی باقی نگذارند؛ این ویژگی منحصربه‌فرد اوست. حقیقت این است که رهبرانی از این دست دیگر در دنیا باقی نمانده‌اند.