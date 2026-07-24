افزایش دما و گرد و خاک در راه یزد

مهدیه زارعی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، هوای گرم همچنان در سطح استان ماندگار خواهد بود.

وی افزود: روند تغییرات دما به گونه‌ای است که از امروز تا روز دوشنبه شاهد افزایش تدریجی دما خواهیم بود؛ با این حال، در روز سه‌شنبه، دمای هوا به طور موقت کاهش می‌یابد.

زارعی همچنین درباره پدیده‌های جوی روزهای آتی گفت: تا پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود که احتمال خیزش گرد و خاک را نیز در پی خواهد داشت.

وی افزود: به شهروندان توصیه می‌شود نسبت به تغییرات دمایی، گرمازدگی و پدیده‌های گرد و خاکی در ساعات عصرگاهی توجه لازم را داشته باشند.