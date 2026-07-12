قطع ۵ ساعته گاز در بخشی از آبسرد و روستای اتابک

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز شهرستان دماوند از قطع موقت جریان گاز در برخی مناطق شهر آبسرد و روستای اتابک به‌دلیل انجام عملیات تعمیرات اضطراری شبکه توزیع خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، جریان گاز مشترکان ساکن در محدوده خیابان شهید بهشتی تا کوچه ولیعصر، کوچه‌های گلایول و هومند در شهر آبسرد و همچنین روستای اتابک، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ قطع خواهد شد.

شرکت گاز شهرستان دماوند ضمن عذرخواهی از مشترکان ساکن در این مناطق، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و بستن شیر وسایل گازسوز، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین از صبر و شکیبایی مشترکان تا پایان عملیات تعمیرات و برقراری مجدد جریان گاز قدردانی شده است.